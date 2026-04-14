A Cannes, nessun film italiano in concorso. La scelta non riguarda aspetti artistici, ma sembra legata a questioni industriali. La decisione deriva anche da eventi accaduti sul set di alcuni film italiani, che hanno influenzato le produzioni e le partecipazioni all’evento cinematografico. La situazione riflette più che altro una serie di circostanze legate alle produzioni e alle decisioni di produzione.

Con l’annuncio di martedì del programma della Quinzaine des cinéastes, una sezione parallela e autonoma, il programma del festival di Cannes è stato annunciato quasi interamente. Mancano ancora alcuni film che saranno inclusi nella Selezione ufficiale (la parte principale del festival) e verranno annunciati da qui al 12 maggio, ma il direttore del festival Thierry Fremaux ha già confermato che nemmeno tra questi ce ne saranno di italiani. La presenza di film italiani nei grandi festival è sicuramente è un buon indicatore di una futura circolazione internazionale, perché i film che sono in queste selezioni si vendono sempre bene in tutto il mondo.🔗 Leggi su Ilpost.it

© Ilpost.it - L’assenza di film italiani a Cannes è il segnale di qualcosa?

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