Dal 12 al 23 maggio si svolgerà la 79esima edizione del festival di Cannes, con le nomination ufficiali annunciate nelle scorse settimane. Tra i candidati, ci sono registi e produzioni provenienti da vari paesi, mentre l’Italia non figura tra i film selezionati. La partecipazione italiana al concorso principale è assente, ma rimangono ancora alcuni giorni per eventuali aggiornamenti o sorprese.

Dal 12 al 23 maggio si terrà la 79esima edizione del festival di Cannes: ecco tutte le nomination. L'assenza dell'Italia si fa sentire ma c'è ancora una possibilità. Oggi sono state rese ufficiali le candidature alfestival di Cannesla cui 79esima edizione si terràdal 12 al 23 maggio.“La libertà della creazione artistica e quella di espressione sono i nostri due principi fondamentali”,con queste parole sono stati annunciati i nomi che faranno parte della kermesse dove, stavolta, non appare nessun italiano. La manifestazione avrà come presidente di giuria Park Chan-wooked inoltreverrà consegnata la Palma d’Oro alla Carriera all’attrice Barbra Streisand e al regista Peter Jackson. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Cannes, tutti i candidati e l’assenza degli italiani al concorso

Concorso UE: 170.000 candidati, metà italiani per 1.490In un contesto di forte competizione per l’occupazione istituzionale, il concorso aperto dall’Unione europea ha registrato 170.

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