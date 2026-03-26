Venerdì 27 marzo sul palco del centro culturale Viaoxiliaquattro a Novara arriva un nuovo appuntamento con la rassegna musicale "Risonanze di primavera". La serata si intitola "Parigi 1730: tra il gusto italiano e l'esprit francese" e prevede musiche di Bodin de Boismortier, "il Vivaldi francese", e altri autori del periodo. Sul palco ci saranno "Les Arches du Roy": Emanuele Gorla, flauto traversiere; Sara Campobasso, viola da gamba; Michele Alziati, violino; Andrea Alziati, violoncello; Gioele Cantalovo, clavicembalo. L'appuntamento è per le 21. L'ingresso costa 15 euro (12 euro per gli associati). Per informazioni e prenotazioni: www. 🔗 Leggi su Novaratoday.it

© Novaratoday.it - Novara, la rassegna "Risonanze di primavera" prosegue con "Parigi 1730"

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