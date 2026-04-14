L' apertura della capsula e l' applauso per gli astronauti dopo l' ammaraggio di Artemis II – Il video

Da open.online 14 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo un viaggio di quasi 700 giorni, gli astronauti sono stati accolti a bordo della capsula Integrity. L'evento si è svolto in un ambiente controllato, con un applauso di benvenuto rivolto ai membri dell'equipaggio. La capsula, che ha effettuato l'ammaraggio, è stata aperta e i quattro astronauti sono stati salutati dagli operatori presenti. Il momento è stato ripreso e condiviso attraverso un video pubblicato dall'agenzia.

(Agenzia Vista) Usa, 14 aprile 2026 "Jesse, Steve, Laddy e Vlad. è una sensazione incredibile darvi il benvenuto a bordo dell'Integrity dopo un viaggio di quasi 700.000 miglia. Per sempre grato per il vostro servizio al nostro equipaggio e alla nazione", il messaggio di Reid Wiseman sui social postando le immagini dell'apertura della capsula e l'applauso per gli astronauti dopo l'ammaraggio di Artemis II. Nasa Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev «Pensavo che il senso fosse chiaro.», Meloni su Trump alla fine deve cedere. Il caso dopo l’attacco al Papa: cosa è successo sui suoi social Genova, la sindaca Silvia Salis balla a ritmo di techno: «Noi la città più vecchia d’Europa? Bisogna farla vivere» – Il video Per due anni il titolo Leonardo è stato da record in borsa, nell’ultimo anno no.🔗 Leggi su Open.online

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L'apertura della capsula e l'applauso per gli astronauti dopo l'ammaraggio di Artemis II

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