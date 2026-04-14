L' apertura della capsula e l' applauso per gli astronauti dopo l' ammaraggio di Artemis II – Il video

Dopo un viaggio di quasi 700 giorni, gli astronauti sono stati accolti a bordo della capsula Integrity. L'evento si è svolto in un ambiente controllato, con un applauso di benvenuto rivolto ai membri dell'equipaggio. La capsula, che ha effettuato l'ammaraggio, è stata aperta e i quattro astronauti sono stati salutati dagli operatori presenti. Il momento è stato ripreso e condiviso attraverso un video pubblicato dall'agenzia.

(Agenzia Vista) Usa, 14 aprile 2026 "Jesse, Steve, Laddy e Vlad. è una sensazione incredibile darvi il benvenuto a bordo dell'Integrity dopo un viaggio di quasi 700.000 miglia. Per sempre grato per il vostro servizio al nostro equipaggio e alla nazione", il messaggio di Reid Wiseman sui social postando le immagini dell'apertura della capsula e l'applauso per gli astronauti dopo l'ammaraggio di Artemis II. Nasa Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev «Pensavo che il senso fosse chiaro.», Meloni su Trump alla fine deve cedere. Il caso dopo l’attacco al Papa: cosa è successo sui suoi social Genova, la sindaca Silvia Salis balla a ritmo di techno: «Noi la città più vecchia d’Europa? Bisogna farla vivere» – Il video Per due anni il titolo Leonardo è stato da record in borsa, nell’ultimo anno no.🔗 Leggi su Open.online Leggi anche: L'apertura della capsula e l'applauso per gli astronauti dopo l'ammaraggio di Artemis II Leggi anche: Artemis II, rientrata sulla Terra la capsula con gli astronauti: il video dell'ammaraggio L'apertura della capsula e l'applauso per gli astronauti dopo l'ammaraggio di Artemis II Jeremy Hansen, astronauta canadese straordinario della missione Artemis II, ha condiviso una foto di se nel viaggio intorno alla Luna, con la sua fede, raccontando che è felice di essere partito il 1 aprile perché così è arrivato giusto in tempo sulla Terra per ce - facebook.com facebook Nel giorno del rientro di #Artemis e alla vigilia della Giornata Internazionale del Volo Spaziale Umano, è online una nuova puntata del #podcast #FronteRetro sull’avventura spaziale italiana. Sulle piattaforme e al link nel primo commento x.com