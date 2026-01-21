L' annuncio di Francesco Baldelli | Entro giugno completeremo l' ultimo tratto dell' Ancona-Perugia

L’assessore regionale alle infrastrutture Francesco Baldelli ha annunciato che entro giugno sarà completato l’ultimo tratto della strada statale 76 “della Val d’Esino”, collegando Ancona e Perugia. Questa mattina, mercoledì 21 gennaio 2026, Baldelli ha effettuato un sopralluogo presso il cantiere, confermando lo stato avanzamento dei lavori e l’impegno per il completamento dell’opera.

GENGA – Questa mattina, mercoledì 21 gennaio 2026, l'assessore regionale alle infrastrutture Francesco Baldelli ha effettuato un sopralluogo al cantiere sulla Strada statale 76 "della Val d'Esino" che compone la direttrice Perugia-Ancona, dove sono in corso i lavori per il completamento del.

