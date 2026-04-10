Festa della Polizia il sindacato Siulp | Risultati straordinari nonostante la cronica carenza degli organici

In occasione dell’anniversario della fondazione della Polizia di Stato, il sindacato Siulp di Ravenna ha espresso apprezzamento per il lavoro svolto dai poliziotti, nonostante la cronica carenza di organici. Il sindacato ha sottolineato i risultati raggiunti e ha ringraziato le donne e gli uomini in divisa che quotidianamente si impegnano per garantire la sicurezza della comunità. L’evento si svolge con celebrazioni pubbliche e momenti di riconoscimento.

In occasione delle celebrazioni per l’anniversario della Fondazione della Polizia di Stato, in programma oggi, il Siulp (Sindacato Italiano Unitario Lavoratori Polizia) di Ravenna rivolge un plauso pubblico "a tutte le donne e gli uomini in divisa che, ogni giorno, garantiscono la sicurezza e la. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it Festa della Polizia, il sindacato Siulp: "Grandi risulti nonostante la carenza cronica del personale"“In occasione delle celebrazioni per l’anniversario della fondazione della Polizia di Stato, il Siulp (Sindacato italiano unitario lavoratori... Temi più discussi: Sito Istituzionale | Festa della Polizia a piazza del Popolo, come cambia la viabilità; Festa della Polizia a piazza del Popolo, divieti di sosta e temporanee chiusure al traffico; Festa della Polizia a piazza del Popolo; 174° ANNIVERSARIO DELLA FONDAZIONE DELLA POLIZIA DI STATO. Festa della polizia, 174° anniversario: depositata una corona d'alloro presso il Sacrario ai caduti della Questura di NapoliOggi si festeggia il 174° aniversario della Festa della Polizia. Per l'occasione è stata depositata una corona d'alloro presso il Sacrario ai caduti della Questura ... ilmattino.it Festa della Polizia, prologo in Questura. Nel pomeriggio, celebrazioni al teatro Di Lorenzo a NotoQuesta mattina il Questore di Siracusa Roberto Pellicone ed il Prefetto Chiara Armenia hanno deposto una corona di fiori dinanzi la Stele in onore dei caduti della Polizia di Stato, che si trova press ... siracusaoggi.it Oggi si festeggia il 174° aniversario della Festa della Polizia. Per l’occasione è stata depositata una corona d’alloro presso il Sacrario ai caduti della Questura di Napoli. #polizia #questura #napoli - facebook.com facebook Modifiche alla viabilità per la Festa della Polizia in piazza del Popolo. Possibili chiusure e limitazioni al traffico nell’area. Rallentamenti o deviazioni per il trasporto pubblico in base alle esigenze di sicurezza. x.com