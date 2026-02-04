Un giovane tifoso interista di 19 anni è stato arrestato a Milano dopo aver lanciato un petardo durante la partita tra Inter e Cremonese. L'episodio è avvenuto domenica scorsa allo stadio Zini di Cremona. Per motivi di sicurezza, il governo ha deciso di limitare le trasferte dei tifosi per le prossime partite.

Un giovane tifoso interista di 19 anni, appartenente al gruppo ultrà dei Viking, è stato arrestato a Milano dopo aver lanciato un petardo durante la partita Inter-Cremonese, che si è disputata domenica scorsa allo stadio Zini di Cremona. Il lancio ha colpito il portiere Emil Audero al 49esimo minuto, causando un’interruzione del gioco di circa tre minuti. Il giocatore della Cremonese si è alzato da terra, ha ripreso a giocare, ma il gesto ha scatenato un’ondata di preoccupazione sulle condizioni della sicurezza negli stadi italiani. L’arresto è avvenuto con provvedimento di flagranza differita, su disposizione del pm di turno di Milano Francesco Cajani. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Fermato a Milano giovane tifoso interista dopo lancio di petardo: il governo limita le trasferte per sicurezza.

