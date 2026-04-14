Lanciano oca e anatra aggressive | messi in salvo gli altri esemplari della Villa comunale
Nella Villa comunale di Lanciano si sono verificati episodi di comportamenti aggressivi tra gli uccelli presenti, due oche e tre anatre. Alcuni di questi animali hanno mostrato atteggiamenti violenti nei confronti dei propri simili, portando alla necessità di mettere in salvo gli altri esemplari che si trovavano nell’area. La situazione è stata segnalata alle autorità competenti, che hanno provveduto alle operazioni di sicurezza e tutela degli animali.
Animali aggressivi verso i propri simili. Sono i comportamenti registrati nella Villa comunale di Lanciano, in centro, dove hanno la loro casa due oche e tre anatre. Ma la convivenza, nell'ultimo periodo, si sarebbe fatta difficile, tanto che il Comune di Lanciano è dovuto intervenire per mettere.🔗 Leggi su Chietitoday.it
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