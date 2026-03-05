Dubai gli studenti italiani messi in salvo cantano l’inno di Mameli sull’aereo

A Dubai, alcuni studenti italiani sono stati messi in salvo e hanno cantato l’inno di Mameli a bordo di un aereo. La situazione ha coinvolto un gruppo di studenti durante un viaggio, portandoli a esprimersi attraverso il canto. L’incidente ha suscitato attenzione e ha portato a un momento di solidarietà tra i presenti. La vicenda si è conclusa con il loro trasferimento in sicurezza.

Ci sono viaggi che iniziano con entusiasmo e leggerezza, ma che finiscono per trasformarsi in esperienze segnate dall’ansia e dall’incertezza. Quando una crisi internazionale esplode improvvisamente, anche un normale soggiorno all’estero può diventare una lunga attesa fatta di notizie frammentarie, contatti con le famiglie e speranze di rientrare al più presto. Per molti giovani italiani, le ultime giornate sono state proprio così: un susseguirsi di momenti di tensione e solidarietà reciproca, con l’unico obiettivo di tornare a casa. La situazione internazionale sempre più delicata ha reso il rientro complesso, ma alla fine l’operazione si è conclusa con successo, riportando in Italia centinaia di studenti. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

Dubai, i missili e le ore nel bunker. “Chiusi nei sotterranei a pregare. Al ritorno in aereo l’inno di Mameli”Firenze, 5 marzo 2026 – Erano partiti per cinque giorni di sole e mare, e si sono ritrovati a correre sotto le bombe.

Iran, il rientro dei 200 studenti bloccati a Dubai: in areo cantano l'inno italianoI 200 studenti che stanno rientrando in Italia intonano l’inno di Mameli a bordo dell’aereo che li sta riportando a casa.

Rientrano in Italia gli studenti italiani bloccati a Dubai, Martina: «Stiamo bene, ma abbiamo paura. Non siamo abituati a vivere queste cose sulla nostra pelle, è surreale ...In viaggio per un progetto formativo internazionale, Martina e altri 200 studenti italiani si sono ritrovati bloccati a Dubai quando gli attacchi in Medio Oriente hanno chiuso l’aeroporto. Tra ansia, ... vanityfair.it

