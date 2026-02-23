Thailandia 72 tigri uccise da un virus in uno zoo di Chiang Mai | corsa contro il tempo per salvare gli altri esemplari

Un virus ha decimato 72 tigri nello zoo Tiger Kingdom di Chiang Mai, in Thailandia, causando una perdita grave in pochi giorni. La malattia si è diffusa rapidamente tra gli esemplari, portando alla loro morte. Gli operatori cercano di salvare le tigri rimaste e di contenere l’epidemia. La situazione resta critica e richiede interventi immediati per evitare altre vittime. La corsa contro il tempo continua per contenere il contagio.

Una tragedia tremenda ha colpito lo zoo Tiger Kingdom di Chiang Mai, in Thailandia, dove 72 tigri sono morte nell’arco di soli dieci giorni a causa di un’epidemia virale. L’episodio, verificatosi tra l’8 e il 18 febbraio 2026, solleva interrogativi drammatici sulle condizioni di vita degli animali negli zoo commerciali del paese. Le prime morti si sono registrate l’8 febbraio, ma inizialmente non era chiara la causa delle sofferenze dei felini. Solo di fronte al susseguirsi dei decessi, venerdì 20 febbraio, i responsabili dell’allevamento hanno disposto la quarantena e la disinfezione del sito situato nei distretti di Mae Rim e Mae Taeng, nella provincia settentrionale. 🔗 Leggi su Cultweb.it

Leggi anche: Corsa contro il tempo per salvare un cane caduto in mare

I nostri impianti sportivi. Corsa contro il tempo per salvare il progetto IoloIl 2026 si avvicina e con esso una nuova amministrazione comunale a Prato, rendendo urgente l’intervento sugli impianti sportivi.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Thailandia, 72 tigri uccise da un virus in uno zoo. Peta: Colpa dei turisti; Thailandia, decine di tigri uccise da un virus; THAILANDIA: 72 TIGRI MORTE IN UNO ZOO A CAUSA DI UN VIRUS INFETTIVO; ASIA TODAY Trump in Cina dal 31 marzo al 2 aprile. Nuovi dazi al 10% dopo stop Corte Suprema.

Thailandia, 72 tigri uccise da un virus in uno zoo. Peta: «Colpa dei turisti»È una delle principali attrazioni della zona. L'associazione animalista: «Se le persone non li visitassero, questi luoghi diventerebbero non redditizi e tragedie come questa sarebbero molto meno proba ... corriere.it

Thailandia, decine di tigri uccise da un virusAGI - Un virus mortale e un'infezione batterica hanno ucciso almeno 72 tigri in uno zoo privato nel nord della Thailandia nelle ultime settimane. A quanto riferito dall'ufficio veterinario provinciale ... msn.com

Ennesima strage annunciata: 72 #tigri morte in pochi giorni al Tiger Kingdom di Chiang Mai, in Thailandia, contagiate dal parvovirus felino. Animali costretti per anni in cattività, tra gabbie, promiscuità, consanguineità e condizioni innaturali, esposti ai turisti per - facebook.com facebook

Strage di tigri in uno zoo della Thailandia a causa di un virus: i felini sono morti soffrendo come hanno vissuto x.com