Via Empedocle Restivo ritrovato il pulmino dei ragazzi disabili che era stato rubato | lo volevano usare come ariete

È stato recuperato il pulmino dell’associazione LAB360, rubato recentemente e minacciato di essere utilizzato come

Trovato il pulmino rubato all’associazione LAB360 che ora potrà nuovamente contare sul mezzo per le attività dei suoi ragazzi con disabilità. I carabinieri e la polizia hanno individuato ieri sera in via Empedocle Restivo il Fiat Scudo, che era “sparito” poche ore prima da via Filippo Cordova.🔗 Leggi su Palermotoday.it

Rubato pulmino usato per trasportare ragazzi disabili: "Non è solo un furto, è una ferita alla speranza"Questa mattina, la nostra cooperativa ha subito il furto del pulmino utilizzato per il trasporto dei ragazzi con disabilità.

Il furto che indigna: rubato il pulmino ai ragazzi di Villa SilviaA Roccapiemonte, è stato rubato il pulmino di Villa Silvia, centro di riabilitazione per ragazzi con disabilità.

