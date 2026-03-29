Senago vandali contro i pulmini per il trasporto disabili

A Senago, due veicoli destinati al trasporto di persone disabili sono stati presi di mira da vandali. Le autorità hanno constatato danni significativi a causa di atti di vandalismo che hanno colpito i pulmini, rendendoli inutilizzabili. Le forze dell'ordine stanno indagando per identificare i responsabili e chiarire i responsabili di questi atti.

Un nuovo tentativo di raggiro informatico sta circolando massicciamente nelle caselle di posta elettronica dei. Monopattini elettrici: dal 16 maggio obbligo del “targhino”. Come richiederlo e i costi Dopo mesi di attesa, la riforma del Codice della Strada diventa operativa. Con la pubblicazione. Casa e lavoro? In provincia di Varese: mutuo al 2,99% per chi si trasferisce Trovare lavoro e mettere radici. È questo, in sintesi, l’obiettivo di “Vieni a Vivere a. E’ finita l’era dei voli low cost a causa della guerra in Medio Oriente? Non. Ieri pomeriggio, in via Binda a Como, è andata in scena una storia che mescola. A Milano, per una rapina su un bus notturno, tre giovani sono stati condotti agli. 🔗 Leggi su Ilnotiziario.net © Ilnotiziario.net - Senago, vandali contro i pulmini per il trasporto disabili Articoli correlati Referendum, accuse violazioni: ‘Nei seggi con spille del Sì’ e ‘pulmini per disabili per votare No”Le divisioni sul Referendum continuano: se da una parte troviamo a Napoli l'utilizzo di veicoli comunali per votare No, dall'altra emerge... Senago, parcheggia negli stalli per disabili e… insulta gli agentiUn nuovo tentativo di raggiro informatico sta circolando massicciamente nelle caselle di posta elettronica dei… Monopattini elettrici: dal 16 maggio...