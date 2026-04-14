Lancia tufi e transenne vicino all' arena della Vittoria e aggredisce finanziere | bloccato un uomo a Bari

A Bari, un uomo in stato di agitazione ha lanciato tufi e transenne contro le auto lungo una strada vicino a un cantiere vicino allo stadio della Vittoria. Durante l’intervento di un finanziere, che era intervenuto per calmare la persona, quest’ultimo lo ha aggredito. L’uomo è stato successivamente bloccato dalle forze dell’ordine. Nessuno è rimasto ferito durante l’episodio.

Un uomo, in stato di agitazione, avrebbe lanciato tufi e transenne contro le auto di passaggio, nelle vicinanze di un cantiere vicino allo stadio della Vittoria di Bari, per poi aggredire un ispettore della Guardia di Finanza intervenuto per placarlo.L'episodio si è verificato lunedì 13 aprile.🔗 Leggi su Baritoday.it Lancia tufi e transenne contro le auto in transito, poi ferisce finanziere: arrestatoAttimi di tensione, a Bari, dove un uomo - cittadino straniero, in evidente stato di agitazione - ha iniziato a lanciare tufi e transenne contro le... Pesaro, sotto sballo aggredisce i poliziotti vicino alla stazione: per 4 agenti 77 giorni di prognosi. Bloccato e rimesso in libertàPESARO Quando i poliziotti l’hanno fermato per un controllo di routine non sospettavano che avrebbero avuto a che fare con la brutta copia di un Hulk...