Lancia tufi e transenne contro le auto in transito poi ferisce finanziere | arrestato

A Bari, un uomo in evidente stato di agitazione ha lanciato tufi e transenne contro le auto che passavano, creando una situazione di pericolo per i veicoli e i passanti. Dopo aver agito, ha ferito un finanziere intervenuto per bloccarlo. L’uomo è stato arrestato dalle forze dell’ordine e portato in custodia. La scena si è svolta nel centro della città, attirando l’attenzione di chi si trovava nelle vicinanze.