Lancia tufi e transenne contro le auto in transito poi ferisce finanziere | arrestato
A Bari, un uomo in evidente stato di agitazione ha lanciato tufi e transenne contro le auto che passavano, creando una situazione di pericolo per i veicoli e i passanti. Dopo aver agito, ha ferito un finanziere intervenuto per bloccarlo. L’uomo è stato arrestato dalle forze dell’ordine e portato in custodia. La scena si è svolta nel centro della città, attirando l’attenzione di chi si trovava nelle vicinanze.
Attimi di tensione, a Bari, dove un uomo - cittadino straniero, in evidente stato di agitazione - ha iniziato a lanciare tufi e transenne contro le auto in transito, mettendo a rischio l’incolumità dei passanti. Il fatto è successo nel pomeriggio di ieri, lunedì 13 aprile, nei pressi di un.🔗 Leggi su Foggiatoday.it
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