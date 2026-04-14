Un’analisi condotta da un ricercatore dell’Ispi segnala una battuta di arresto, ma non una sconfitta definitiva, per i movimenti populisti di destra. Secondo lo studio, le forze di destra che finora hanno ottenuto successo in diversi paesi stanno attraversando un momento di difficoltà, anche se non si può parlare di un loro abbandono completo. La situazione attuale potrebbe influenzare anche le strategie di leader politici di altri contesti, tra cui quelli negli Stati Uniti.

È una battuta di arresto, non una sconfitta definitiva per il populismo di destra. È questa la sintesi che si può trarre dalle parole di Gianluca Pastori, ricercatore associato Ispi per il settore Relazioni transatlantiche, in merito all’esito delle ultime elezioni in Ungheria, dove hanno trionfato Péter Magyar e il suo partito Tisza. Cade Orbán, in Italia non passa il referendum: comincia a costare cara l’amicizia con Donald Trump? "Non so quanto in un caso o nell’altro abbia pesato l’amicizia con Trump. Mi sembra piuttosto il contrario: è il tycoon ad aver perso qualcosa, soprattutto per quello che è successo in Ungheria. Trump vedeva il rapporto con Orbán come funzionale all’indebolimento dell’Ue e aver perso questa sponda potrebbe indebolirlo su tale fronte.🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - L’analisi di Pastori (Ispi): "Destre populiste in crisi. Un segnale per Trump"

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