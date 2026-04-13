Rinnovare le accise come fa il governo Meloni è uno spreco di soldi | l'analisi ISPI sulla crisi energetica

Il governo guidato da Giorgia Meloni ha deciso di prorogare il taglio delle accise sui carburanti per cercare di contenere i rincari, mentre la crisi energetica mondiale si fa sempre più complessa. La decisione arriva in un contesto di crescente incertezza sui mercati dell’energia e delle materie prime, con ripercussioni sui prezzi e sulla disponibilità di risorse. La questione suscita discussioni sulla sostenibilità delle misure adottate e sui costi a lungo termine.