Rinnovare le accise come fa il governo Meloni è uno spreco di soldi | l'analisi ISPI sulla crisi energetica
Il governo guidato da Giorgia Meloni ha deciso di prorogare il taglio delle accise sui carburanti per cercare di contenere i rincari, mentre la crisi energetica mondiale si fa sempre più complessa. La decisione arriva in un contesto di crescente incertezza sui mercati dell’energia e delle materie prime, con ripercussioni sui prezzi e sulla disponibilità di risorse. La questione suscita discussioni sulla sostenibilità delle misure adottate e sui costi a lungo termine.
Mentre il governo guidato da Giorgia Meloni rinnova il taglio delle accise per contenere i rincari, la crisi energetica globale entra in una fase sempre più instabile. Secondo Matteo Villa, in uno scenario di scarsità dell'offerta, misure generalizzate come questa rischiano di pesare sui conti pubblici senza incidere davvero sui prezzi.🔗 Leggi su Fanpage.it
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