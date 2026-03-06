Crisi Iran Trump si fa benedire | alla Casa bianca i pastori evangelici

Un video sta circolando online che mostra il presidente degli Stati Uniti nella Casa Bianca circondato da circa venti persone che pregano per lui e per la vittoria nella guerra contro l’Iran. Le immagini, condivise sui social, hanno suscitato commenti e discussioni tra gli utenti. Nessuna dichiarazione ufficiale è stata rilasciata riguardo al contenuto del video o alle persone coinvolte.

Nel bel mezzo della guerra in Iran e di un iper precario equilibrio geopolitico internazionale, alla Casa Bianca si ricorre alla spiritualità e alle benedizioni. Ebbene, il presidente Donald Trump ha ospitato un evento particolare. Circondato da 20 persone che pregano per lui e con lui per il successo della guerra contro il Paese degli ayatollah, il tycoon si mostra in un video che immortala l’intera scena. Un filmato che a primo impatto sembra oltrepassare i limiti della realtà: leader evangelici che hanno appoggiato la mano destra sul presidente a stelle e strisce mentre intonavano varie preghiere. Il video è stato diffuso da Don Scavino,... 🔗 Leggi su Ildifforme.it

