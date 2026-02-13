Simeone provoca Lamine Yamal mostrando il 3 con la mano | un gesto che accende le polemiche

Dopo il terzo gol dell’Atlético Madrid contro il Barcellona, Diego Simeone si avvicina a Lamine Yamal e mostra il numero “3” con la mano, un gesto che ha immediatamente scatenato polemiche tra tifosi e commentatori, interpretato come una provocazione nei confronti del giovane attaccante blaugrana.