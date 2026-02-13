Simeone provoca Lamine Yamal mostrando il 3 con la mano | un gesto che accende le polemiche
Dopo il terzo gol dell’Atlético Madrid contro il Barcellona, Diego Simeone si avvicina a Lamine Yamal e mostra il numero “3” con la mano, un gesto che ha immediatamente scatenato polemiche tra tifosi e commentatori, interpretato come una provocazione nei confronti del giovane attaccante blaugrana.
Dopo il terzo gol dell’Atlético Madrid sul Barcellona, Simeone si avvicina a Lamine Yamal e lo stuzzica mostrando il “3” con la mano. Un gesto che infiamma la semifinale di Copa del Rey e accende le polemiche.🔗 Leggi su Fanpage.it
Il padre di Lamine Yamal provoca i tifosi avversari e crea tensione sugli spalti: interviene la sicurezza
FC 26 Lamine Yamal POTM: Il “Piccolo Genio” da 91 accende la LaLiga prima dei TOTY!
Lamine Yamal è stato riconosciuto come Player of the Month (POTM) di LaLiga per dicembre, confermando il suo ruolo emergente nel calcio spagnolo.
Burgos, la frase shock su Yamal costa cara: la decisione di MovistarArrivano aggiornamenti sul caso scoppiato subito dopo il match tra Psg e Barcellona, terminato 2-3. Nel pre partita Mono Burgos, ex vice di Diego Simeone all'Atletico Madrid, aveva commentato a ... tuttosport.com
Burgos senza freni, commento shock su Yamal: Barça e Psg, reazione di fuocoNel pre partita di Psg-Barcellona hanno fatto molto rumore le parole dette da Mono Burgos, ex vice di Simeone all'Atletico Madrid, a Movistar Plus. Il tecnico, ora opinionista, al commento della ... tuttosport.com
Season kal meka Big match bika Lamine Yamal stats :- • 0 G/A vs Atlético Madrid. (CDR) • 0 G/A vs Real Madrid. (Supercup) • 0 G/A vs Atlético Madrid. • 0 G/A vs Chelsea. • 0 G/A vs Espanyol • 0 G/A vs Real Madrid. • 0 G/A vs PSG. - facebook.com facebook
Show contro Lamine Yamal Ademola si è già preso l'Atletico #AtleticoMadridBarcellona #CopaDelRey #DAZN #DAZNBetClub x.com