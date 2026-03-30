Lamine Yamal è stato visto in campo con una fascetta per capelli, un accessorio che non si vedeva da almeno vent'anni. La presenza di questo dettaglio ha attirato l’attenzione, poiché il suo utilizzo non era comune tra i calciatori negli ultimi tempi. La scelta di indossare la fascetta è stata notata durante l’ultima partita giocata dall’atleta.

All products featured on GQ Italia are independently selected by GQ Italia editors. However, when you buy something through our retail links, Condé Nast may earn an affiliate commission. La fascetta per capelli stava lì, in attesa, da qualche anno. Poi Lamine Yamal è sceso in campo contro la Serbia con i ricci leggermente cresciuti, tenuti a bada da quella striscia di tessuto fine, quasi discreta, e il cassetto dell'immaginario collettivo si è aperto. Non è la prima volta che la porta, sia chiaro. Se avete seguito con attenzione le ultime uscite del Barcellona, lo avrete già notato. Ma è una cosa tipica delle partite di club: si gioca, si segna, si commenta la prestazione, e i dettagli estetici restano sullo sfondo, consumati dalla velocità del ciclo delle notizie sportive. 🔗 Leggi su Gqitalia.it

© Gqitalia.it - Lamine Yamal riporta in campo un accessorio che non vedevamo da almeno 20 anni: la fascetta per capelli

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LAMINE YAMAL | PHÉNOMÉNAL | Chanson Foot

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