L’Ambra Cavallini Pontedera perde in casa contro la Florenzo Volley di Firenze nel ventiduesimo turno del campionato di B2. La squadra fiorentina si impone con un risultato di 3-0 al PalaZoli, nonostante il sostegno del pubblico locale e il fattore campo. La partita si conclude senza che l’Ambra riesca a ottenere un set.

Nemmeno il fattore campo e il sempre caloroso supporto del pubblico di casa aiuta l’Ambra Cavallini Pontedera a fermare la rivale Florenzo Volley di Firenze che si impone per 3-0 al PalaZoli nel ventiduesimo turno del campionato di B2. La sfida si presentava ardua con pronostici non favorevoli, ma le biancoblu si arrendono in 3 atti senza dare troppo pensiero alla corazzata avversaria arrivata a Pontedera con un miglior piazzamento in classifica e con ancora chance di accedere ai play-off promozione. L’obiettivo era di dare del filo da torcere alla rivale e magari provare a strappare anche un solo punto come avvenuto poche settimane fa, sempre al PalaZoli, al cospetto della capolista Nordac di Genova.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - L’Ambra si spegne in casa. Fiorentine senza problemi

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