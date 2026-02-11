Un anno senza Francesco Pio l’amore che non si spegne | il ricordo di Paupisi

Un anno fa, il 14 febbraio, tutto sembrava pronto per festeggiare l’amore. Poi, alle prime luci dell’alba, una tragedia ha cambiato tutto. Francesco Pio Pannella, 25 anni, è stato vittima di un incidente stradale e non ce l’ha fatta. Da allora, i suoi amici e la famiglia cercano di andare avanti, anche se il vuoto resta enorme. La memoria di Francesco Pio vive nei piccoli ricordi di chi lo conosceva bene, e il suo nome torna spesso nelle conversazioni di chi non lo ha dimenticato.

Tempo di lettura: 2 minuti Un anno fa, nel giorno di San Valentino, mentre tutto era pronto per celebrare l'amore, alle prime luci dell'alba una tragedia spezzava per sempre la vita di Francesco Pio Pannella, appena 25 anni, portato via da un incidente stradale. Da quel 14 febbraio il tempo sembra essersi fermato per chi lo ha amato davvero. Una data che parlava di cuori e promesse è diventata il simbolo di un'assenza che ancora oggi fa rumore, che pesa, che non smette di farsi sentire. Ma Francesco Pio non è solo il ricordo di un dolore. È il sorriso che non si dimentica, la risata contagiosa, quella luce negli occhi e quella presenza capace di riempire ogni stanza.

