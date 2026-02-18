Giovanna Casadio l’analisi politica senza filtri si spegne | un addio alla voce di L’Ortica

Giovanna Casadio, nota giornalista politica romana, è morta il 17 febbraio 2026 dopo aver combattuto una grave malattia. La sua scomparsa lascia vuoto nel mondo dell'informazione, dove aveva conquistato il pubblico con analisi dirette e senza peli sulla lingua. Casadio era diventata un punto di riferimento per chi seguiva le vicende politiche della capitale, grazie al suo stile schietto e alle inchieste approfondite. La sua voce, riconoscibile e incisiva, aveva accompagnato molte campagne elettorali e scandali, contribuendo a fare luce su aspetti nascosti della politica locale.

Addio a Giovanna Casadio, Voce Acuta del Giornalismo Politico. Si è spenta il 17 febbraio 2026 la giornalista politica Giovanna Casadio, una figura di spicco della cronaca romana. La sua carriera, interamente vissuta nella redazione di un importante quotidiano nazionale, è stata segnata da una dedizione costante e da una capacità di analisi che l'ha portata a ideare, nonostante una lunga malattia, una rubrica di approfondimento politico online intitolata "L'ortica". Una Vita nel Giornalismo, una Passione Inarrestabile. Giovanna Casadio ha affrontato la malattia con una forza d'animo e una tenacia che hanno sorpreso chi la conosceva.