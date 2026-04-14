‘L’alba dentro l’imbrunire’ Alberto Cirelli presenta il suo romanzo e dialoga con Maria Calabrese

Mercoledì 16 alle 17 si terrà alla biblioteca comunale Bassani di Ferrara un evento dedicato alla presentazione del romanzo ‘L’alba dentro l’imbrunire’ dell’autore Alberto Cirelli. Durante l'incontro, l'autore discuterà del suo libro con Maria Calabrese, affrontando temi come il tempo, la memoria e le scelte di vita. L'appuntamento fa parte della rassegna ‘Dialoghi d'autore’ e si svolge nel rispetto delle normative vigenti.

Sarà dedicato ai temi del tempo, della memoria e delle scelte di vita l'appuntamento con 'Dialoghi d'autore' in programma mercoledì 16 alle 17 alla biblioteca comunale Bassani di Ferrara. Protagonista dell’incontro sarà Alberto Cirelli, che dialogherà con Maria Calabrese. Letture a cura di Ilaria.🔗 Leggi su Ferraratoday.it

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Matteo Cavezzali presenta il suo romanzo "I fratelli meraviglia"Mercoledì 28 gennaio, alle 17:30, lo scrittore ravennate Matteo Cavezzali presenterà il suo ultimo romanzo “I fratelli meraviglia” (Mondadori, 2026)...