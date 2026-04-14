Un’intelligenza artificiale che prevede il futuro ha dimostrato di essere in grado di individuare numeri e tendenze con precisione. È disponibile gratuitamente e viene utilizzata da persone con diversi obiettivi, come scrivere email di lavoro o analizzare dati statistici. Di recente, un grafico appassionato di statistica ha deciso di mettere alla prova questa tecnologia nel calcolo delle probabilità, un campo particolarmente delicato.

C’è chi la usa per scrivere email di lavoro e chi, come Marco, un grafico con la passione per la statistica, ha deciso di sfidarla sul terreno più scivoloso di tutti: la probabilità pura. Marco non è un giocatore incallito, ma un curioso della tecnologia che una sera, davanti a una birra, ha deciso di testare Mirofish. Invece di chiederle una ricetta o un itinerario di viaggio, ha iniziato a nutrire l’intelligenza artificiale con serie storiche di numeri, cercando di capire se quel sistema potesse davvero “leggere” tra le righe del caos. Il risultato ha superato la semplice coincidenza. Dopo aver analizzato pattern che un cervello umano impiegherebbe mesi a decifrare, l’IA ha generato una combinazione che ha sfiorato la precisione assoluta in un test su base locale.🔗 Leggi su Screenworld.it

© Screenworld.it - L’AI che prevede il futuro funziona davvero: ha centrato anche i numeri e si può usare gratis

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