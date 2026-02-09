La dottoressa Monica Calcagni chiarisce un dubbio che spesso si pongono le ragazze: si può usare la coppetta mestruale anche se non si è mai partorito. La risposta è sì, non c’è bisogno di aver partorito per usare questa alternativa agli assorbenti tradizionali. La coppetta è sicura e può essere usata da tutte, basta scegliere quella giusta e seguirne le istruzioni.

P osso usare la coppetta mestruale anche se non ho mai partorito? Mestruazioni e falsi miti: i più comuni tra le adolescenti X Risponde la Dottoressa Monica Calcagni. La dottoressa Monica Calcagni Sono la Dottoressa Monica Calcagni, Medico Chirurgo specialista in Ginecologia e Ostetricia. Da oltre vent’anni accompagno le donne in ogni fase della loro vita con competenza, ascolto e passione. Mi sono laureata con lode all’ Università di Roma “Tor Vergata”, dove ho conseguito anche la Specializzazione in Ostetricia e Ginecologia con lode e un Master di II livello in Medicina Estetica, oltre a varie certificazioni specialistiche. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - La Ginecologa risponde. Si può usare la coppetta mestruale anche se non si ha partorito?

Gentile Vittoria, l'endometriosi può essere presente in diverse forme e gravità, e la sua diagnosi non si basa esclusivamente sulla gravità dei sintomi o sulla visibilità delle lesioni.

Gentile Alba, è possibile avere vampate di calore anche con cicli regolari a 45 anni, in quanto possono essere segno di cambiamenti ormonali legati alla menopausa.

