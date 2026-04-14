Lago di Pusiano qualità ferma e in calo | sotto accusa anche fognature e scarichi

Da quicomo.it 14 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

L'incontro pubblico su come sta il lago di Pusiano ha visto una buona partecipazione e molto interesse da parte dei cittadini. Durante l'evento, sono stati discussi i risultati delle analisi sulla qualità delle acque, che risultano ferme e in calo rispetto alle rilevazioni precedenti. Tra le cause indicate ci sono le fognature e gli scarichi che finiscono nel lago. La discussione si è concentrata anche sulle possibili fonti di inquinamento e sulle azioni da intraprendere.

Buona partecipazione e grande interesse per l’incontro pubblico “Come sta il lago di Pusiano?”, organizzato dal Circolo Ambiente “Ilaria Alpi” a Pusiano.Durante la serata diversi esperti hanno illustrato dati e analisi sullo stato di salute del lago. Diego Copetti (CNR-IRSA) ha ripercorso.🔗 Leggi su Quicomo.it

Lago di Pusiano, gli esperti confermano il forte inquinamentoBuona partecipazione, con oltre 70 persone presenti, e grande interesse all'incontro pubblico dal titolo "Come sta il lago di Pusiano?", organizzato...

"Il Lago di Pusiano è fortemente inquinato: necessari interventi sulle acque"Regione Lombardia ha stanziato di un finanziamento destinato in particolare al risanamento delle acque dei laghi lombardi.

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