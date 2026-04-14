Lago di Pusiano qualità ferma e in calo | sotto accusa anche fognature e scarichi

L'incontro pubblico su come sta il lago di Pusiano ha visto una buona partecipazione e molto interesse da parte dei cittadini. Durante l'evento, sono stati discussi i risultati delle analisi sulla qualità delle acque, che risultano ferme e in calo rispetto alle rilevazioni precedenti. Tra le cause indicate ci sono le fognature e gli scarichi che finiscono nel lago. La discussione si è concentrata anche sulle possibili fonti di inquinamento e sulle azioni da intraprendere.

Buona partecipazione e grande interesse per l’incontro pubblico “Come sta il lago di Pusiano?”, organizzato dal Circolo Ambiente “Ilaria Alpi” a Pusiano.Durante la serata diversi esperti hanno illustrato dati e analisi sullo stato di salute del lago. Diego Copetti (CNR-IRSA) ha ripercorso.🔗 Leggi su Quicomo.it Lago di Pusiano, gli esperti confermano il forte inquinamentoBuona partecipazione, con oltre 70 persone presenti, e grande interesse all'incontro pubblico dal titolo "Come sta il lago di Pusiano?", organizzato... "Il Lago di Pusiano è fortemente inquinato: necessari interventi sulle acque"Regione Lombardia ha stanziato di un finanziamento destinato in particolare al risanamento delle acque dei laghi lombardi. LooK at me ... Nibbio Bruno, marzo 2026 Lago di Pusiano Fuji XT5 ob Fx 500 ISO 500 f5.6 1/ 4000 sec. - facebook.com facebook