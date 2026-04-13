Lago di Pusiano gli esperti confermano il forte inquinamento

Lo scorso venerdì sera si è svolto un incontro pubblico a Pusiano, organizzato dal Circolo Ambiente Ilaria Alpi, con la partecipazione di oltre 70 persone. Durante l’evento sono stati condivisi i risultati delle analisi ambientali sul lago di Pusiano, che confermano un livello elevato di inquinamento. La discussione si è concentrata sulle condizioni attuali del bacino e sulle possibili misure da adottare.

Buona partecipazione, con oltre 70 persone presenti, e grande interesse all'incontro pubblico dal titolo "Come sta il lago di Pusiano?", organizzato dal Circolo Ambiente Ilaria Alpi lo scorso venerdì sera a Pusiano.Sono intervenuti alcuni esperti che hanno illustrato i dati e le analisi relative.🔗 Leggi su Leccotoday.it Triangolo Lariano, allarme inquinamento: rischi per il fiume Lambro e il lago di PusianoUn sistema fognario in gran parte obsoleto mette a rischio l’equilibrio ambientale del territorio. "Il Lago di Pusiano è fortemente inquinato: necessari interventi sulle acque"Regione Lombardia ha stanziato di un finanziamento destinato in particolare al risanamento delle acque dei laghi lombardi.