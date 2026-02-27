Il Lago di Pusiano è fortemente inquinato | necessari interventi sulle acque
Il Lago di Pusiano soffre di un grave inquinamento che richiede interventi immediati per migliorare la qualità delle acque. La Regione Lombardia ha deciso di dedicare fondi specifici a questa problematica, puntando a interventi mirati per ridurre l'inquinamento e ripristinare l'equilibrio naturale del lago. La situazione evidenzia la necessità di azioni concrete per tutelare l'ambiente lacustre.
Regione Lombardia ha stanziato di un finanziamento destinato in particolare al risanamento delle acque dei laghi lombardi. Sul tema si registra l'intervento del Circolo Ambiente Ilaria Alpi, con l'auspicio che parte di questi fondi vengano utilizzati per azioni di risanamento delle acque dei. 🔗 Leggi su Leccotoday.it
Il lago di Pusiano è il più inquinato della provincia: l’allarme del Circolo Ilaria AlpiIl lago di Pusiano risulta il bacino con le concentrazioni più elevate di PFAS tra quelli monitorati in provincia di Como.
Leggi anche: Canottaggio, al via il 2026 con la Rowing Winter Challenge sul lago di Pusiano
Temi più discussi: Il lago di Pusiano tra i più inquinati. L'appello: Servono i fondi stanziati da Regione Lombardia; Lago di Pusiano tra i più inquinati: Via gli scarichi fognari; Risanamento delle acque dei laghi lombardi: si auspica un intervento sul lago di Pusiano; Lago di Pusiano, il Circolo Ambiente chiede fondi regionali per il disinquinamento.
Lago di Pusiano tra i più inquinati: «Via gli scarichi fognari»Nel bacino risultano da anni agenti biologici e chimici. Dalla Regione 3,17 milioni: «Usiamoli per un progetto mirato» ... laprovinciadicomo.it
CIRCOLO ILARIA ALPI: RISANAMENTO LAGHI, ATTENZIONE A QUELLO DI PUSIANOSulla situazione specifica del lago di Pusiano, il presidente del Circolo Ambiente Ilaria Alpi Roberto Fumagalli ha commentato: I dati relativi al lago di Pusiano attestano una situazione di forte ... lecconews.news
LAGO DI PUSIANO, ALLARME INQUINAMENTO SERVONO FONDI REGIONALI PER IL DISINQUINAMENTO IL CODACONS CHIEDE L’INTERVENTO URGENTE DI REGIONE LOMBARDIA Per INFORMAZIONI e SUPPORTO: Email: info@codaconslombardia - facebook.com facebook