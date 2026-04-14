L'agente di Calhanoglu ha dichiarato che non ci sono state trattative con il Galatasaray e che il giocatore è felice di essere all'Inter. Gordon Stipic, che rappresenta il centrocampista, ha spiegato che Hakan si concentra esclusivamente sulla sua attività attuale e non ci sono state proposte ufficiali da parte di altri club. La situazione rimane quella di un giocatore felice nel suo attuale club.

"Le speculazioni pubbliche su un possibile trasferimento di Calhanoglu al Galatasaray sono emerse ripetutamente in passato e ora vengono sollevate di nuovo. I fatti, tuttavia, sono chiari: non ci sono state trattative con il Galatasaray né la scorsa estate né a gennaio". Gordan Stipic, procuratore del regista nerazzurro, per la prima volta chiarisce la situazione contrattuale e di mercato relativa al turco. E conferma come ci siano buone possibilità di permanenza a Milano: "In nessun momento c'è stata una concreta richiesta o indagine del Gala - prosegue Stipic intervistato da Fabrizio Romano -. Da regola generale non commento le voci, ma in questo caso è importante per me chiarire i fatti una volta per tutte: Çalhanoglu è sotto contratto con l'Inter fino al 2027 ed è molto felice sia in Italia che in nerazzurro".🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - L'agente di Calhanoglu: "Mai esistite trattative col Galatasaray, è felice all'Inter"

L'agente di Calhanoglu conferma: "Mai esistite trattative col Galatasaray, è felice all'Inter""Le speculazioni pubbliche su un possibile trasferimento di Calhanoglu al Galatasaray sono emerse ripetutamente in passato e ora vengono sollevate di...

Calhanoglu Inter, l’agente avverte: «Trasferimento al Galatasaray? I fatti sono chiari, questa la situazione»di Paolo MoramarcoCalhanoglu Inter, l’agente avverte ha commentato la situazione del suo assistito tramite i profili social di Fabrizio Romano.