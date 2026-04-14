L'agente di Calhanoglu ha dichiarato che non ci sono state trattative con il Galatasaray e che il giocatore è soddisfatto della sua situazione all'Inter. A confermarlo è anche il procuratore del calciatore, che ha precisato come Hakan Calhanoglu sia impegnato nel suo percorso con il club nerazzurro. Non ci sono state comunicazioni ufficiali o segnali di cambiamenti nell'accordo tra l'atleta e la squadra italiana.

"Le speculazioni pubbliche su un possibile trasferimento di Calhanoglu al Galatasaray sono emerse ripetutamente in passato e ora vengono sollevate di nuovo. I fatti, tuttavia, sono chiari: non ci sono state trattative con il Galatasaray né la scorsa estate né a gennaio". Gordan Stipic, procuratore del regista nerazzurro, per la prima volta chiarisce la situazione contrattuale e di mercato relativa al turco. E conferma come ci siano buone possibilità di permanenza a Milano: "In nessun momento c'è stata una concreta richiesta o indagine del Gala - prosegue Stipic intervistato da Fabrizio Romano -. Da regola generale non commento le voci, ma in questo caso è importante per me chiarire i fatti una volta per tutte: Çalhanoglu è sotto contratto con l'Inter fino al 2027 ed è molto felice sia in Italia che in nerazzurro".🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - L'agente di Calhanoglu conferma: "Mai esistite trattative col Galatasaray, è felice all'Inter"

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