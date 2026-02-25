Calhanoglu il Galatasaray conferma | Interessati al giocatore parlato con l' Inter

La prossima sfida europea contro la Juventus evidenzia le ambizioni internazionali del Galatasaray: un club turco pronto a rafforzarsi e a muovere i propri obiettivi sul mercato per alzare il livello competitivo. La dirigenza enfatizza la necessità di una crescita strutturata verso le competizioni continentali, mantenendo viva l’attenzione su possibili interventi mirati che possano tradursi in opportunità concrete nel breve e nel medio periodo. Nel corso di un’intervista rilasciata a La Gazzetta dello Sport, Abdullah Kavukcu, vicepresidente e direttore sportivo del Galatasaray, ha delineato una posizione chiara: il club intende puntare con decisione sull’Europa e rafforzare la squadra per competere ai massimi livelli continentali. L’attenzione è rivolta a interventi che possano garantire una crescita immediata e durevole, in funzione di una partecipazione costante alle competizioni internazionali. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

