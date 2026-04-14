Ladri fermati al casello dopo il furto in piena notte in auto trovati soldi e una fede nuziale

Nella notte, i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile di Osimo hanno fermato alcuni ladri al casello autostradale dopo averli sorpresi con una refurtiva consistente. Nell'auto sequestrata sono stati trovati 2.090 euro, una fede nuziale e un ferma-banconote in oro, tutti provento di un furto avvenuto in precedenza. Le forze dell'ordine hanno inoltre recuperato parte della merce rubata durante il colpo.