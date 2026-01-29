Un’auto sospetta non ha pagato il pedaggio autostradale e ha tentato di scappare. La Polizia Stradale ha iniziato l’inseguimento e, dopo averla fermata, ha trovato droga e soldi in auto. Due persone sono state arrestate.

Milano, 29 gennaio 2026 - Cercano di non pagare il pedaggio autostradale, inseguiti e fermati dalla Polstrada finiscono in manette per possesso di droga. Il controllo. La Polizia Stradale di Busto Arsizio, nel corso di un servizio di vigilanza in prossimità della barriera autostradale di Milano Nord, sull'Autostrada A8, ha infatti arrestato due cittadini di origine marocchina di 28 e 34 anni, noti alle forze dell’ordine, trovati in possesso di 400 grammi di hashish e alcune dosi di cocaina, nonché di oltre duemila euro. Furbetti del Telepas. Gli agenti, dopo aver notato un 'autovettura accodarsi a un altro veicolo nel tentativo di eludere il pedaggio, hanno deciso di procedere al controllo, ma il conducente ha accelerato cercando di far perdere le proprie tracce. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Non pagano il pedaggio autostradale, inseguiti e fermati: trovati droga e soldi sospetti in auto

