Lucia Ronda 111 anni e una vita tra arte storia e Covid | addio alla longeva lombarda

Lucia Ronda, 111 anni, è morta ieri nella sua residenza a Pavia a causa di complicazioni legate al Covid-19. La donna, nota per aver vissuto un secolo e oltre tra arte e storia, aveva contratto il virus qualche settimana fa. Un’ulteriore perdita per la comunità lombarda, che ricorda la sua lunga vita dedicata alla cultura e alla famiglia.

Addio a Lucia Ronda, la donna più anziana della Lombardia si è spenta a 111 anni. Lucia Ronda, figura simbolo della Lombardia, si è spenta ieri, 15 febbraio 2026, all’età di 111 anni in una casa di riposo della provincia di Pavia. Nata nel 1914 a Casalmaggiore, nel cremonese, era la quarta donna più longeva d’Italia e ha superato anche il Covid-19 all’età di 106 anni. Il funerale si terrà martedì 17 febbraio nella sua città natale. Una vita tra arte e storia. Lucia Ronda è nata in un’Italia profondamente segnata dalle ferite della Prima Guerra Mondiale. La sua infanzia è trascorsa in un contesto di ricostruzione e di grandi cambiamenti sociali, un periodo che ha plasmato la sua visione del mondo.🔗 Leggi su Ameve.eu

