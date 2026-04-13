Addio allo storico Rolando Bussi il cordoglio del sindaco | Sapeva trasferire il suo sapere con capacità

È scomparso all’età di 82 anni lo storico locale Rolando Bussi. La sua salma riceverà mercoledì 15 aprile una benedizione prima di essere trasferita al crematorio in una cerimonia privata. Il sindaco ha espresso il suo cordoglio, ricordando la capacità di Bussi di condividere il suo sapere con competenza.

E' scomparso all'età di 82 anni lo storico locale Rolando Bussi.Mercoledì 15 aprile, in forma privata, la salma riceverà la benedizione prima di essere portata al crematorio.Il cordoglio del sindaco Massimo Mezzetti: "La memoria di Modena e la divulgazione della sua storia devono molto a Rolando.🔗 Leggi su Modenatoday.it

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