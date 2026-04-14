L' acqua sta lentamente tornando dopo il maxi intervento dell' Aca i chiarimenti sulle autoclavi

Dopo il maxi intervento dell'Aca avvenuto lunedì 13 aprile, la situazione idrica nei comuni interessati sta lentamente tornando alla normalità. In particolare, anche il comune di Chieti sta ricevendo nuovamente acqua a seguito delle operazioni di manutenzione. Sono stati forniti chiarimenti riguardo alle autoclavi, strumenti fondamentali per la distribuzione idrica, che ora stanno riprendendo il loro normale funzionamento.

Sta lentamente tornando alla normalità la situazione idrica nei comuni, compreso quello di Chieti, interessato dal maxi intervento dell'Aca eseguito nella giornata di lunedì 13 aprile. Secondo l'ultimo aggiornamento delle ore 12 di martedì 14 aprile, come da cronoprogramma, l’acqua sta rientrando.🔗 Leggi su Chietitoday.it Iniziato il maxi intervento dell'Aca: circa 250 mila persone senz'acquaÈ iniziato questa mattina alle 6 il maxi intervento dell'Aca sulla condotta adduttrice “Giardino”: circa 250 mila abitanti in 19 comuni resteranno... Maxi intervento Aca: a tarda sera terminano gli interventi, dall'alba il ritorno dell'acqua lento e monitoratoProseguono regolarmente, nel rispetto dei tempi previsti, i lavori di manutenzione straordinaria sulla rete idrica gestita da Aca sull’acquedotto...