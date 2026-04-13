Iniziato il maxi intervento dell' Aca | circa 250 mila persone senz' acqua
Alle 6 di questa mattina è iniziato un intervento di manutenzione sulla condotta adduttrice “Giardino” da parte dell'azienda idrica. L'intervento comporta la sospensione dell'erogazione dell'acqua in 19 comuni, interessando circa 250 mila persone. La situazione durerà circa due giorni, durante i quali l'approvvigionamento idrico sarà temporaneamente interrotto. La chiusura è stata comunicata in anticipo alle autorità e ai cittadini.
È iniziato questa mattina alle 6 il maxi intervento dell'Aca sulla condotta adduttrice “Giardino”: circa 250 mila abitanti in 19 comuni resteranno senz'acqua per due giorni. Per consentire l’esecuzione delle operazioni in condizioni di sicurezza, come è noto, si è resa necessaria la sospensione.🔗 Leggi su Chietitoday.it
Leggi anche: Maxi "blackout" idrico in Abruzzo, 250mila persone senz'acqua: assalto ai supermercati
Niente acqua per due giorni, anche le sedi dell'università d'Annunzio restano chiuse durante l'intervento dell'AcaAnche l'università resterà chiusa nei giorni di lunedì 13 e martedì 14 aprile, quando sarà sospesa l'erogazione dell'acqua potabile in diverse...