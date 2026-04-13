Iniziato il maxi intervento dell' Aca | circa 250 mila persone senz' acqua

Alle 6 di questa mattina è iniziato un intervento di manutenzione sulla condotta adduttrice “Giardino” da parte dell'azienda idrica. L'intervento comporta la sospensione dell'erogazione dell'acqua in 19 comuni, interessando circa 250 mila persone. La situazione durerà circa due giorni, durante i quali l'approvvigionamento idrico sarà temporaneamente interrotto. La chiusura è stata comunicata in anticipo alle autorità e ai cittadini.