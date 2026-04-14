Ingorghi e code sulla Binasca I nuovi svincoli già congestionati

Nuovi svincoli sulla Provinciale 40 sono stati aperti recentemente per migliorare il flusso di traffico, ma già si registrano lunghe code e congestioni. Le aperture avvengono a Lacchiarella, dove si sono verificati ingorghi già nelle prime ore di utilizzo. La situazione attuale sembra ancora critica, con i nuovi punti di uscita e entrata che non hanno risolto i problemi di traffico già esistenti sulla strada.

Disastro Binasca: inaugurati i nuovi svincoli di uscita e ingresso da Lacchiarella sulla Provinciale 40, ma gli ingorghi restano. La Binasca non regge più il traffico: di giorno è una coda continua per l’intero tratto, in entrambi i sensi di marcia. Quando il traffico si attenua, a tarda notte, la situazione diventa comunque pericolosa per le alte velocità con cui alcuni automobilisti percorrono la strada. Per quanto riguarda il comune di Lacchiarella, dove i cittadini da anni lamentano difficoltà a uscire dal paese nelle ore di punta, in particolare al mattino, l’amministrazione comunale ha messo in campo tutti gli sforzi possibili per migliorare lo svincolo di uscita.🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Ingorghi e code sulla Binasca. I nuovi svincoli già congestionati L’incrocio maledetto sulla Binasca: "Incidenti e code, serve la rotonda"In attesa che venga progettato il raddoppio della provinciale 40 Binasco-Melegnano, i cittadini chiedono una rotonda all’incorcio con la Sc 113. Leggi anche: In Brianza c'è un paese che "si ferma" per quasi 2 anni per un cantiere: i nuovi svincoli e tutte le strade chiuse Argomenti più discussi: Ingorghi e code sulla Binasca. I nuovi svincoli già congestionati; Cantieri del tram, non c'è pace per il traffico: ingorghi e code all'imbocco di corso Milano; Opere in ritardo e ingorghi: Manca un coordinamento. Serve un tavolo tecnico; Zogno, massi caduti sulla statale della Val Brembana: strada chiusa e disagi per il traffico. Ancona, semaforo per il cantiere, caos all’incrocio: via Isonzo, ingorghi e concerti di clacson - facebook.com facebook