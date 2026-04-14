L’abbraccio Poste-Tim mossa a favore dei soci

L’amministratore delegato di Poste Italiane ha dichiarato al Financial Times che da quando l’azienda è entrata in Tim, la società ha avuto una performance superiore alle aspettative. Ha inoltre espresso fiducia nel ricevere il medesimo sostegno ora che è stata annunciata un’offerta di acquisizione. La comunicazione si inserisce in un contesto di relazioni tra le due aziende, che hanno recentemente rafforzato la loro collaborazione attraverso un accordo strategico.

«Da quando siamo in Tim, la società ha sovraperformato. Siamo fiduciosi» di meritare lo stesso appoggio «ora che abbiamo lanciato l'offerta di acquisizione» ha spiegato ieri al Financial Times l'ad di Poste Italiane, Matteo Del Fante (nella foto). I numeri reggono il ragionamento del numero uno di Poste (candidato per un nuovo mandato dal Tesoro) visto che a metà febbraio 2025 - quando il gruppo entrò nel capitale della telco - il titolo valeva appena 0,27 euro per azione e ieri ha chiuso a 0,65 euro (+119,5% nell'ultimo anno). Da Londra si sottolinea, non senza vere critiche, quello che a una prima vista può sembrare un passo indietro rispetto alla privatizzazione degli anni Novanta.🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - "L’abbraccio Poste-Tim mossa a favore dei soci" Leggi anche: Tim, ok dei soci: addio alle azioni di risparmio Leggi anche: Tim, con i conti regalo ai soci. Arriva il riacquisto di azioni Multi SubContract Marriage To A CEO After Being Dumped Now I'll Crush Them All!