Dopo dieci anni, Tim cambia volto. I soci hanno approvato con una maggioranza schiacciante l’operazione di conversione delle azioni di risparmio in azioni ordinarie. Ora, le azioni di risparmio spariranno, lasciando il posto a nuove azioni ordinarie. La decisione è passata con il 99,87% dei voti favorevoli, soltanto una minima parte si è astenuta. La società ora si prepara a un nuovo capitolo, con le azioni di risparmio che lasciano spazio alle modalità di partecipazione più comuni.

Dopo 10 anni Tim dice addio alle azioni risparmio. I soci hanno approvato (con il 99,87% di voti favorevoli e solo lo 0,13% di astenuti) l’operazione di conversione facoltativa delle azioni di risparmio in azioni ordinarie e quella obbligatoria. L’assemblea ha anche approvato (con il 99,65% di voti favorevoli e lo 0,35% di voti contrari) la riduzione volontaria del capitale sociale a 6 miliardi di euro, destinando l’importo riveniente a riserva legale e a riserva disponibile di patrimonio netto. L’Assemblea Speciale, a cui ha partecipato il 50,87% della classe di azioni risparmio, a sua volta ha approvato la proposta di conversione obbligatoria delle azioni di risparmio in azioni ordinarie (99,58% favorevoli, 0,28% contrari e 0,13% astenuti). 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Tim, ok dei soci: addio alle azioni di risparmio

Approfondimenti su Tim azioni

Tim, attraverso la sua Borsa, si confronta con una giornata caratterizzata da volatilità, a seguito della decisione del consiglio di amministrazione di convertire le azioni di risparmio in azioni ordinarie.

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Ultime notizie su Tim azioni

Argomenti discussi: Telecom Italia TIM, ok dei soci a conversione delle azioni di risparmio; Cos'è successo oggi sui mercati: dall'ok dei soci Tim alla conversione delle risparmio al lusso ko dopo i conti Lvmh; Tim, ok dei soci: addio alle azioni di risparmio; Tim dice addio alle azioni di risparmio: via libera alla semplificazione del capitale.

Telecom Italia TIM, ok dei soci a conversione delle azioni di risparmioL’assemblea degli azionisti ordinari di Telecom Italia TIM e l’assemblea speciale degli azionisti di risparmio hanno approvato la proposta di conversione delle azioni di risparmio in azioni ordinarie, ... soldionline.it

Tim, via libera dei soci alla conversione delle azioni risparmio in ordinarie. E il titolo festeggia in BorsaPraticamente unanime, 99,87% dei voti, l’adesione dell’assemblea dei soci Tim che ha votato sulla conversione delle azioni di risparmio in ordinarie. Nessun voto contrario e lo 0,13% astenuto, all’ass ... affaritaliani.it

Tim, addio alle azioni di risparmio: via libera dei soci alla conversione. Titolo ai massimi dal 2018 x.com

