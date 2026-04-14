Gli arbitri hanno espresso opinioni divergenti sul fallo commesso in area di rigore. Secondo uno di loro, il contatto tra i giocatori non costituisce fallo e il rigore assegnato dovrebbe essere revocato. Dino Tommasi, membro della commissione arbitrale, ha inoltre commentato che in occasione del VAR si sarebbe dovuto richiedere una revisione dell’azione, ritenendo che il rigore fosse sbagliato.

L’attenzione principale è sul rigore di domenica assegnato al Como, dopo il presunto contatto tra Bonny e Nico Paz. Dino Tommasi, componente della commissione arbitrale, li ha analizzati ad Open Var: “L'errore di Massa è quello di ricostruirsi un'immagine senza seguire il suo istinto. L'errore della sala VAR è stato quello di dare per scontata la prima supposizione di Aureliano. In realtà si doveva chiamare una OFR per revocare il fallo, rigore sbagliato. Da togliere. Il rigore ci sarebbe se Bonny fosse intervenuto sul giocatore, ma essendo un'opposizione ha tutto il diritto di farlo". Poi, due rigori non assegnati. Il primo, in Parma-Napoli, per un tocco di mano di Buongiorno.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - La versione degli arbitri: "Nico Paz-Bonny, non c'è fallo. Il rigore andava tolto"

NICO PAZ sbaglia il rigore #como #comoatalanta #nicopaz

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Il rigore folle fischiato contro l’Inter: Nico Paz colpisce Bonny e l’arbitro vede un fallo, il Var poi completa il disastroAi fini del risultato è stato un episodio che non ha pesato e per questo, probabilmente, se ne sta parlando poco.