Eri un secondo papà per noi | la valle piange il suo professore

Due comunità si sono riunite per l’ultimo saluto a un insegnante che, oltre a insegnare, ha avuto un ruolo importante come figura paterna per molte persone. La sua scomparsa ha suscitato dolore e commozione tra studenti e residenti, che lo ricordano come un uomo capace di lasciare un’impronta significativa nella vita di chi lo ha conosciuto. La cerimonia si è svolta in un momento di grande partecipazione collettiva.

Ex alunni e colleghi si stringono intorno alla famiglia di Siro Bregoli, storico insegnante di matematica: si è spento a 73 anni Due comunità unite nel dolore e nel ricordo per l’ultimo saluto a un uomo che ha saputo lasciare il segno, non solo dietro una cattedra. Si sono svolti ieri, sabato 14 marzo, i funerali di Siro Bregoli, lo storico professore di matematica scomparso a 73 anni. Figura stimata e profondamente legata alle radici valtrumpline, Bregoli ha dedicato la vita all'insegnamento e al suo territorio, diventando per molti un punto di riferimento che andava ben oltre il ruolo istituzionale. Basta scorrere i social in queste ore per capire quanto Siro fosse amato. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it

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