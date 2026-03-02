Val Bisagno volontari Plastic Free raccolgono 500 kg di rifiuti | armadi cerchioni e persino un lavandino

Nel quartiere di Val Bisagno, volontari di Plastic Free hanno raccolto circa 500 chili di rifiuti, tra cui armadi, cerchioni e un lavandino. Le operazioni di pulizia, che fanno parte di un progetto dedicato alla sensibilizzazione ambientale, sono state portate avanti con l’obiettivo di rimuovere i materiali abbandonati nel territorio. L’associazione continua a organizzare iniziative per contrastare l’inquinamento causato dalla plastica e da altri rifiuti.

In via Fratelli Cervi. La settimana precedente ripuliti anche i giardini Melis di Cornigliano da circa 200 kg di spazzatura abbandonata Proseguono le iniziative di Plastic Free a tema ambientale. L'associazione di volontariato che si batte per informare e sensibilizzare sulla pericolosità dell’inquinamento da plastica ha organizzato due nuove iniziative ‘green’ rimuovendo rifiuti di vario genere, prima nel quartiere di Cornigliano e poi in Val Bisagno. Sabato 28 febbraio i volontari, capitanati dal referente Daniel Valenza, si sono radunati nella zona di via Fratelli Cervi e hanno ripulito l'area tra l'ingresso della scuola ‘Borsi’ e il nuovo parco giochi ‘Albero del Ciao’. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

