La fiamma olimpica in Val di Fiemme | mercoledì 28 sfilata e intrattenimenti

Mercoledì 28, la Fiamma Olimpica attraverserà la Val di Fiemme, segnando un momento importante nel cammino verso i Giochi di Milano-Cortina 2026. La sfilata sarà accompagnata da eventi e intrattenimenti, offrendo un’occasione per vivere l’atmosfera di questa manifestazione internazionale. Un momento di condivisione e di celebrazione dello spirito olimpico, che coinvolge la comunità locale e i visitatori.

Il viaggio della Fiamma Olimpica entra nel vivo e racconta, passo dopo passo, l’attesa per i Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali di Milano Cortina 2026. Accesa a Olimpia lo scorso 26 novembre e giunta in Italia nel mese di dicembre, la Fiamma sta attraversando il Paese lungo un percorso di.🔗 Leggi su Trentotoday.it

Leggi anche: Tour de Ski 2026, Italia con vista olimpica tra Dobbiaco e Val di Fiemme

Fiamma Olimpica in città. Si parte in Autodromo, poi la sfilata in centroImola si prepara ad accogliere la Fiamma Olimpica, simbolo dei Giochi di Milano-Cortina 2026.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Argomenti discussi: La Fiamma Olimpica illumina la Città di Bolzano; L'anteprima della 47ma tappa del Viaggio della Fiamma Olimpica, da San Donà di Piave a Trieste; Olimpiadi Milano Cortina 2026: la Fiamma arriva a Trento, giovedì 29 gennaio accensione del braciere in piazza del Duomo; La fiamma olimpica arriva nel Padovano: le tappe, gli orari e il programma il 20 e 21 gennaio 2026.

Fiamma olimpica Milano Cortina 2026: oggi la tappa a TriesteManca sempre meno alle Olimpiadi invernali Milano-Cortina 2026, in programma dal 6 al 22 febbraio. Oggi la fiamma è a Trieste: da questo pomeriggio fino alla sera è previsto un percorso di 8 ... tg24.sky.it

Fiamma olimpica Milano Cortina 2026, oggi la tappa a Venezia: il percorsoTappa numero 46 per la torcia: oggi, 22 gennaio, parte da Stra, prosegue per Mestre e arriva nel capoluogo. Previsto un doppio tracciato terreno e acquatico a bordo della Serenessima e della Dodesona, ... tg24.sky.it

Luca Zaia. Henny Arve · Olympic Games. Il viaggio della fiamma olimpica di Milano Cortina 2026 illumina Venezia. Tra l’entusiasmo della folla, la fiamma ha fatto il suo ingresso trionfale questa sera in piazza San Marco, avvolta dall’energia e dall’orgoglio di - facebook.com facebook

Le polemiche strumentali sul Viaggio della Fiamma Olimpica hanno stancato. Il 6 febbraio diventerà luce a San Siro. Tutto il resto è noia. (Viva i 10.001 tedofori. Viva la passione - e le poche ore di sonno - di tutto lo staff che li accompagna. Viva i bambini a b x.com