La fiamma olimpica in Val di Fiemme | mercoledì 28 sfilata e intrattenimenti

Mercoledì 28, la Fiamma Olimpica attraverserà la Val di Fiemme, segnando un momento importante nel cammino verso i Giochi di Milano-Cortina 2026. La sfilata sarà accompagnata da eventi e intrattenimenti, offrendo un’occasione per vivere l’atmosfera di questa manifestazione internazionale. Un momento di condivisione e di celebrazione dello spirito olimpico, che coinvolge la comunità locale e i visitatori.

Il viaggio della Fiamma Olimpica entra nel vivo e racconta, passo dopo passo, l’attesa per i Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali di Milano Cortina 2026. Accesa a Olimpia lo scorso 26 novembre e giunta in Italia nel mese di dicembre, la Fiamma sta attraversando il Paese lungo un percorso di.🔗 Leggi su Trentotoday.itImmagine generica

