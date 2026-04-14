Un articolo pubblicato sul New York Times analizza la vita quotidiana dei coniugi Bezos attraverso un'intervista a Lauren Sánchez, in cui si menziona un accordo tacito tra gli ultraricchi americani. La giornalista Amy Chozick descrive come questa pratica sia duratura da decenni, senza approfondire i dettagli di tale accordo o il suo significato. La conversazione si focalizza su aspetti della routine e dello stile di vita di questa cerchia di persone.

C’è questo fantastico pezzo di Amy Chozick sul New York Times a proposito della vita quotidiana dei coniugi Bezos camuffato da intervista a Lauren Sánchez in cui a un certo punto Chozick osserva che per decenni «c’era un tacito accordo con gli ultraricchi d’America. Potevano godersi i loro inimmaginabili privilegi purché proiettassero austerità o restassero perlopiù lontani dai riflettori». Ci torna su oggi Guia Soncini su Linkiesta per obiettare che «mica è l’America: è il mondo. Il figlio di De Benedetti si instagramma mentre fa lo sci d’acqua. Nessuno più vuol essere lontano dai riflettori. Persino i nati ricchi vogliono vivere da influencer tamarri: figuriamoci Lauren e Jeff, che ricchi non ci sono nati».🔗 Leggi su Linkiesta.it

© Linkiesta.it - La trasformazione culturale degli ultraricchi d’America

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