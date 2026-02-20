CESVOLAB a Grottaminarda | focus su giovani partecipazione e trasformazione culturale

Il CSV Irpinia Sannio ETS ha organizzato un incontro a Grottaminarda il 19 febbraio alle 18, focalizzato su giovani e partecipazione civica. Durante l’evento, sono state discusse iniziative per coinvolgere i ragazzi nelle attività sociali e promuovere una trasformazione culturale nel territorio. Numerosi studenti e volontari hanno preso parte alla serata, condividendo idee per rafforzare il senso di comunità. La discussione si è concentrata sulle strategie per aumentare l’impegno dei giovani locali.

Amore: "Per rendere più incisivo il ruolo del volontariato è necessaria, a nostro avviso, una maggiore collaborazione tra i diversi livelli istituzionali e tra mondo privato, mondo pubblico ed associazioni" Nuovo incontro territoriale del CSV Irpinia Sannio ETS - CESVOLAB, questa volta a Grottaminarda.L'appuntamento si è svolto giovedì 19 febbraio, alle ore 18.00, presso il Centro Pastorale "San Tommaso D'Aquino". Il percorso continua, in vista dell'Assemblea Elettiva degli Organi Sociali (in programma a Gesualdo il 28 febbraio), per approfondire i temi delle risorse, delle alleanze e del ruolo del volontariato nello sviluppo delle aree interne.