La tragedia di Domenico Fatigati nello stabilimento di Pratola Serra | cinque dirigenti rischiano il processo

Cinquantadue anni, originario di Acerra, Domenico Fatigati lavorava come manutentore nello stabilimento di Pratola Serra, in provincia di Avellino. Recentemente, cinque dirigenti dell’azienda sono stati coinvolti in un procedimento legale legato alla sua morte, che si terrà nelle prossime settimane. La vicenda ha attirato l’attenzione sull’incidente che ha causato la tragedia all’interno dello stabilimento.