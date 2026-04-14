La tragedia di Domenico Fatigati nello stabilimento di Pratola Serra | cinque dirigenti rischiano il processo
Cinquantadue anni, originario di Acerra, Domenico Fatigati lavorava come manutentore nello stabilimento di Pratola Serra, in provincia di Avellino. Recentemente, cinque dirigenti dell’azienda sono stati coinvolti in un procedimento legale legato alla sua morte, che si terrà nelle prossime settimane. La vicenda ha attirato l’attenzione sull’incidente che ha causato la tragedia all’interno dello stabilimento.
Domenico Fatigati, cinquantadue anni, originario di Acerra, sposato e padre di famiglia, prestava servizio come manutentore presso lo stabilimento Stellantis di Pratola Serra, in provincia di Avellino.Nel febbraio 2024, durante un turno di lavoro appena iniziato da poco più di un’ora, rimase.🔗 Leggi su Avellinotoday.it
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