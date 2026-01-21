Pratola Serra il Comune si costituisce parte civile nel processo per appalto pubblico

Il Comune di Pratola Serra, in provincia di Avellino, ha deciso di costituirsi parte civile nel procedimento penale riguardante un appalto pubblico. La decisione riguarda ex amministratori comunali e un imprenditore coinvolti in procedimenti giudiziari. Questa scelta sottolinea l’impegno dell’amministrazione nel tutelare l’interesse pubblico e assicurare trasparenza nelle attività amministrative del territorio.

Il Comune di Pratola Serra, in provincia di Avellino, ha deliberato di costituirsi parte civile in un procedimento penale che coinvolge ex amministratori comunali e un imprenditore.La decisione, ufficializzata con una delibera della giunta guidata dal sindaco Gerardo Galdo, conferisce.

