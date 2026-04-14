La tempesta perfetta di Meloni ora in rotta con Israele e con l’amico Trump

Dopo la sconfitta al referendum e le conseguenti purghe, la leader politica si trova ora in aperto disaccordo con Israele e con l’ex presidente degli Stati Uniti, Donald Trump. La crisi internazionale, scaturita dal conflitto tra Israele, Iran e gli alleati, minaccia di indebolire l’economia europea. Le tensioni tra le parti sono cresciute, creando un quadro di instabilità che coinvolge anche le scelte politiche e diplomatiche del governo.

Prima la sconfitta al referendum (con annesse purghe tardive), poi la guerra scatenata dall’amico Donald Trump (colui per il quale si pensava al Nobel per la pace ) e Benjamin Netanyahu contro l’ Iran, crisi che rischia di mettere in ginocchio l’economia europea. Quindi la batosta subita da un altro amico, Viktor Orbán, in Ungheria. Infine l ‘attacco sempre di The Donald a papa Leone XIV. Su Giorgia Meloni si è scatenata la tempesta perfetta. Ciliegina sulla torta, proprio a una manciata di giorni dall’uscita negli States del libro Giorgia’s Vision (in italiano un molto più prosaico La versione di Giorgia, in cui la premier è intervistata da Alessandro Sallusti ) con la prefazione del vicepresidente JD Vance, lo stesso che ha intimato al pontefice di occuparsi «solo di questioni morali».🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - La tempesta perfetta di Meloni ora in rotta con Israele e con l’amico Trump Meloni si stizzisce per la domanda sulla salute mentale di Trump: «Non mi pare un modo serio di a... Israele cambia rotta: tra diplomazia con Trump e pressione sull’IranA Tel Aviv, la strategia di difesa nazionale sta affrontando una metamorfosi radicale dopo le recenti tensioni con l’Iran e le pressioni provenienti... La ‘tempesta perfetta’ s’è abbattuta su Giorgia Meloni: consiglio un esorcistaAndrea Delmastro Delle Vedove finisce in società, con Mauro Caroccia, indagato insieme alla figlia Miriam di intestazione fittizia di beni e...