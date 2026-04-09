La ‘tempesta perfetta’ s’è abbattuta su Giorgia Meloni | consiglio un esorcista

Una nuova inchiesta ha coinvolto un politico e un esponente dell'opposizione, entrambi indagati per reati di intestazione fittizia di beni e riciclaggio. Andrea Delmastro Delle Vedove è stato ascoltato in relazione a un’indagine che riguarda anche Mauro Caroccia, indagato insieme alla figlia Miriam. L’indagine si concentra su presunte operazioni finanziarie rivolte a favorire un noto clan di camorra.

Andrea Delmastro Delle Vedove finisce in società, con Mauro Caroccia, indagato insieme alla figlia Miriam di intestazione fittizia di beni e riciclaggio per favorire il potente clan di camorra dei Senese. L’ormai ex sottosegretario alla giustizia avrebbe finanziato il ristorante di Caroccia e sarebbe entrato nella società “5 forchette”. Tutto fa pensare ad una brutta storia: collusioni oscure con personaggi legati al crimine organizzato che imperversa a Roma. Niente di tutto questo a spiegare la verità sono proprio i Caroccia. Delmastro – dicono – ha messo mano al portafoglio solo per aiutare delle persone in difficoltà economiche. A... 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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